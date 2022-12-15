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15 декабря, 04:51

Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ утром выпустили 40 ракет из "Града" по городу

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что утром 15 декабря город подвергся самому массированному с 2014 года обстрелу со стороны Украины. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Ровно в 7 часов утра они [украинские военные] подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года", — сказано в записи.

По словам Кулемзина, было выпущено 40 ракет из установок "Град". Очевидцы сообщают о прямых попаданиях в многоэтажные дома, есть возгорания и задымления. В детском саду № 15 вылетели окна и двери.

Пушилин назвал последние обстрелы ВСУ Донецка самыми интенсивными за всё время

Пушилин назвал последние обстрелы ВСУ Донецка самыми интенсивными за всё время

В последнее время ВСУ ведут массированные обстрелы Донецка. Так, в начале декабря в результате очередной атаки погибло более шести человек, включая депутата Народного совета ДНР Марию Пирогову. А несколько дней назад при обстреле Киевского района города пострадали двое детей.

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Telegram-канал Алексея Кулемзина

Артур Лапсаков

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