Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что утром 15 декабря город подвергся самому массированному с 2014 года обстрелу со стороны Украины. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Ровно в 7 часов утра они [украинские военные] подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года", — сказано в записи.

По словам Кулемзина, было выпущено 40 ракет из установок "Град". Очевидцы сообщают о прямых попаданиях в многоэтажные дома, есть возгорания и задымления. В детском саду № 15 вылетели окна и двери.