Мэр Донецка заявил о самом массированном ударе по городу с 2014 года
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ утром выпустили 40 ракет из "Града" по городу
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что утром 15 декабря город подвергся самому массированному с 2014 года обстрелу со стороны Украины. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Ровно в 7 часов утра они [украинские военные] подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года", — сказано в записи.
По словам Кулемзина, было выпущено 40 ракет из установок "Град". Очевидцы сообщают о прямых попаданиях в многоэтажные дома, есть возгорания и задымления. В детском саду № 15 вылетели окна и двери.
В последнее время ВСУ ведут массированные обстрелы Донецка. Так, в начале декабря в результате очередной атаки погибло более шести человек, включая депутата Народного совета ДНР Марию Пирогову. А несколько дней назад при обстреле Киевского района города пострадали двое детей.
Telegram-канал Алексея Кулемзина