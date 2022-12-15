В Иркутской области произошло землетрясение в момент взрыва на нефтезаводе в Ангарске

Землетрясение произошло в момент взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой географической службы РАН.

"Сообщаем, что 15 декабря 2022 года в 05:52 (01:52 мск) сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, которое Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН было интерпретировано как взрыв на расстоянии 40 км, азимут С-З, энергетический класс Кр=9.7 (М=3)", — сказано в сообщении в телеграм-канале.