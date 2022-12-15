В Иркутской области произошло землетрясение в момент взрыва на нефтезаводе в Ангарске
Землетрясение произошло в момент взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой географической службы РАН.
"Сообщаем, что 15 декабря 2022 года в 05:52 (01:52 мск) сейсмостанция Иркутск зарегистрировала сейсмическое событие, которое Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН было интерпретировано как взрыв на расстоянии 40 км, азимут С-З, энергетический класс Кр=9.7 (М=3)", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Сигнал о пожаре на заводе в Ангарске в МЧС поступил в шесть утра.
Напомним, пожар на промплощадке нефтеперерабатывающего завода в Ангарске произошёл утром 15 декабря. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о двух пострадавших. Однако на работу инфраструктуры происшествие не повлияло, кроме того, угрозы населению Ангарска не было. Предварительной причиной в МЧС называли загазованность систем установки.