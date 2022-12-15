При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске пострадали два человека

В результате крупного пожара на промышленной площадке "Ангарской нефтехимической компании" пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Минздрав области сообщает о двух пострадавших. Их доставили в медсанчасть № 36", — написал он в телеграм-канале.

По данным Кобзева, происшествие не повлияло на работу инфраструктуры. Кроме того, угрозы населению Ангарска нет.