При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске пострадали два человека
Губернатор Приангарья сообщил о двух пострадавших при пожаре на промплощадке в Ангарске
В результате крупного пожара на промышленной площадке "Ангарской нефтехимической компании" пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"Минздрав области сообщает о двух пострадавших. Их доставили в медсанчасть № 36", — написал он в телеграм-канале.
По данным Кобзева, происшествие не повлияло на работу инфраструктуры. Кроме того, угрозы населению Ангарска нет.
Ранее Лайф писал, что при взрыве газа в гараже Уссурийска пострадал мужчина. Судя по кадрам МЧС, находившийся внутри строения автомобиль сгорел. Площадь возгорания составила около 45 квадратных метров.