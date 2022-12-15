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15 декабря, 01:29

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске пострадали два человека

Губернатор Приангарья сообщил о двух пострадавших при пожаре на промплощадке в Ангарске

В результате крупного пожара на промышленной площадке "Ангарской нефтехимической компании" пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Минздрав области сообщает о двух пострадавших. Их доставили в медсанчасть № 36", — написал он в телеграм-канале.

По данным Кобзева, происшествие не повлияло на работу инфраструктуры. Кроме того, угрозы населению Ангарска нет.

В Ангарске тушат крупный пожар на нефтезаводе

В Ангарске тушат крупный пожар на нефтезаводе

Ранее Лайф писал, что при взрыве газа в гараже Уссурийска пострадал мужчина. Судя по кадрам МЧС, находившийся внутри строения автомобиль сгорел. Площадь возгорания составила около 45 квадратных метров.

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Прокуратура Иркутской области

Артур Лапсаков

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