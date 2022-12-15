В Ангарске тушат крупный пожар на нефтезаводе
Крупный пожар произошёл на нефтезаводе в Ангарске Иркутской области, его площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил мэр города Сергей Петров.
Кадры начала пожара на нефтезаводе в Ангарске. Видео © VK / LiveAngarsk — Живой Ангарск
"Нефтеперерабатывающий завод, 2,5 тыс. квадратов", — цитирует его ТАСС.
Информация о пострадавших и погибших уточняется. По данным областного главка МЧС, сообщение о возгорании на технологической установке поступило в шесть утра. К тушению привлечено более ста человек и 25 единиц техники. Что стало причиной случившегося, пока не известно. По словам местных жителей, они слышали ударную волну.
Ранее Лайф писал, что при взрыве газа в гараже Уссурийска пострадал мужчина. Судя по кадрам МЧС, находившийся внутри строения автомобиль сгорел. Площадь возгорания составила около 45 квадратных метров.
Кадр видео VK / LiveAngarsk — Живой Ангарск