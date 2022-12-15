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15 декабря, 01:00

В Ангарске тушат крупный пожар на нефтезаводе

Крупный пожар произошёл на нефтезаводе в Ангарске Иркутской области, его площадь составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил мэр города Сергей Петров.

Кадры начала пожара на нефтезаводе в Ангарске. Видео © VK / LiveAngarsk — Живой Ангарск

"Нефтеперерабатывающий завод, 2,5 тыс. квадратов", — цитирует его ТАСС.

Информация о пострадавших и погибших уточняется. По данным областного главка МЧС, сообщение о возгорании на технологической установке поступило в шесть утра. К тушению привлечено более ста человек и 25 единиц техники. Что стало причиной случившегося, пока не известно. По словам местных жителей, они слышали ударную волну.

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Ранее Лайф писал, что при взрыве газа в гараже Уссурийска пострадал мужчина. Судя по кадрам МЧС, находившийся внутри строения автомобиль сгорел. Площадь возгорания составила около 45 квадратных метров.

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Кадр видео VK / LiveAngarsk — Живой Ангарск

Артур Лапсаков

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