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15 декабря, 00:34

В Грузии показали психующего на больничной койке Саакашвили

Минюст Грузии опубликовал кадры с проходящим лечение Саакашвили, обвинив его в симуляциях

Пенитенциарная служба Грузии показала видеозапись из палаты проходящего лечение бывшего президента Михаила Саакашвили, обвинив того в симуляциях.

Кадры нахождения Михаила Саакашвили в клинике. Видео © Special Penitentiary Service of Georgia

"На видеокадрах ясно видны действия Михаила Саакашвили, когда он симулирует с целью воспрепятствовать исполнению правосудия и ввести в заблуждение общественность и международных партнёров", — сказано в сообщении.

На кадрах показано, как Саакашвили оказывает сопротивление медперсоналу клиники "Вивамед" и общается с ним на повышенных тонах. Также запечатлено, что экс-президент курит, смотрит телевизор и нарочно пытается упасть с больничной койки. Видео склеено из кусочков, снятых в разное время, а на кадрах от 12 декабря Саакашвили истощён и ходит по палате с помощью ходунков.

Голодовка Саакашвили продлилась несколько часов

Голодовка Саакашвили продлилась несколько часов

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что распространение этой видеозаписи без разрешения является уголовным преступлением. По его словам, разные периоды лечения политика были соединены и смонтированы в том ракурсе, в котором это выгодно руководству.

Напомним, Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Недавно его мать заявила, что политик отравился ртутью. Также в организме Саакашвили были обнаружены следы трёх тяжёлых металлов и мышьяка.

Обложка ©

Кадр видео Special Penitentiary Service of Georgia

Артур Лапсаков

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