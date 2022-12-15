В Грузии показали психующего на больничной койке Саакашвили

Пенитенциарная служба Грузии показала видеозапись из палаты проходящего лечение бывшего президента Михаила Саакашвили, обвинив того в симуляциях.

Кадры нахождения Михаила Саакашвили в клинике. Видео © Special Penitentiary Service of Georgia

"На видеокадрах ясно видны действия Михаила Саакашвили, когда он симулирует с целью воспрепятствовать исполнению правосудия и ввести в заблуждение общественность и международных партнёров", — сказано в сообщении.

На кадрах показано, как Саакашвили оказывает сопротивление медперсоналу клиники "Вивамед" и общается с ним на повышенных тонах. Также запечатлено, что экс-президент курит, смотрит телевизор и нарочно пытается упасть с больничной койки. Видео склеено из кусочков, снятых в разное время, а на кадрах от 12 декабря Саакашвили истощён и ходит по палате с помощью ходунков.