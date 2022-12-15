В Грузии показали психующего на больничной койке Саакашвили
Минюст Грузии опубликовал кадры с проходящим лечение Саакашвили, обвинив его в симуляциях
Пенитенциарная служба Грузии показала видеозапись из палаты проходящего лечение бывшего президента Михаила Саакашвили, обвинив того в симуляциях.
Кадры нахождения Михаила Саакашвили в клинике. Видео © Special Penitentiary Service of Georgia
"На видеокадрах ясно видны действия Михаила Саакашвили, когда он симулирует с целью воспрепятствовать исполнению правосудия и ввести в заблуждение общественность и международных партнёров", — сказано в сообщении.
На кадрах показано, как Саакашвили оказывает сопротивление медперсоналу клиники "Вивамед" и общается с ним на повышенных тонах. Также запечатлено, что экс-президент курит, смотрит телевизор и нарочно пытается упасть с больничной койки. Видео склеено из кусочков, снятых в разное время, а на кадрах от 12 декабря Саакашвили истощён и ходит по палате с помощью ходунков.
Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что распространение этой видеозаписи без разрешения является уголовным преступлением. По его словам, разные периоды лечения политика были соединены и смонтированы в том ракурсе, в котором это выгодно руководству.
Напомним, Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Недавно его мать заявила, что политик отравился ртутью. Также в организме Саакашвили были обнаружены следы трёх тяжёлых металлов и мышьяка.
Кадр видео Special Penitentiary Service of Georgia