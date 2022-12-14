Голодовка Саакашвили продлилась несколько часов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший сегодня голодовку, прекратил её через несколько часов, получив письмо от членов Европарламента. Об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Шалва Хачапуридзе.

"Я пытался его переубедить (не голодать. — Прим. Лайфа), но безрезультатно, он был очень нервозен. Я сообщил об этом членам его семьи, которые находятся в Европе. Следом европарламентарии прислали ему письмо, и он поменял свою позицию", — сказал он в эфире телеканала "Пирвели".