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14 декабря, 16:21

Голодовка Саакашвили продлилась несколько часов

Саакашвили прекратил голодовку, о которой объявил несколько часов назад

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший сегодня голодовку, прекратил её через несколько часов, получив письмо от членов Европарламента. Об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Шалва Хачапуридзе.

"Я пытался его переубедить (не голодать. — Прим. Лайфа), но безрезультатно, он был очень нервозен. Я сообщил об этом членам его семьи, которые находятся в Европе. Следом европарламентарии прислали ему письмо, и он поменял свою позицию", сказал он в эфире телеканала "Пирвели".

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Как сообщалось, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в настоящее время под следствием на родине, объявил сегодня голодовку после того, как ему отказали в праве присутствовать на заседании суда.

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ТАСС / POOL / Ираклий Геденидзе

Татьяна Миссуми

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