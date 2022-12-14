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14 декабря, 16:13

Украинцы потребовали от Зеленского больше не продлевать военное положение в стране

На сайте Зеленского появилась петиция о непродлении военного положения на Украине

Жители Украины создали на сайте президента страны Владимира Зеленского петицию с призывом отказаться от продления военного положения после 19 февраля следующего года.

"После 19 февраля не продлевать дальше военное положение. И уволить военнослужащих с военной службы", — говорится в тексте петиции.

Петиция опубликована сегодня, 14 декабря. Для рассмотрения главой государства необходимо набрать 25 тысяч голосов, однако пока предложение заручилось поддержкой всего нескольких украинцев.

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В середине ноября Верховная рада Украины продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — до 19 февраля 2023 года.

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Сайт президента Украины

Максим Плетнёв

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