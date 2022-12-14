Украинцы потребовали от Зеленского больше не продлевать военное положение в стране

Жители Украины создали на сайте президента страны Владимира Зеленского петицию с призывом отказаться от продления военного положения после 19 февраля следующего года.

"После 19 февраля не продлевать дальше военное положение. И уволить военнослужащих с военной службы", — говорится в тексте петиции.

Петиция опубликована сегодня, 14 декабря. Для рассмотрения главой государства необходимо набрать 25 тысяч голосов, однако пока предложение заручилось поддержкой всего нескольких украинцев.