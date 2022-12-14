Глава МАГАТЭ собрался на переговоры в Москву
Постпред РФ Ульянов анонсировал визит гендиректора МАГАТЭ Гросси в Москву
Визит гендиректор МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Москву может состояться на следующей неделе или после рождественских праздников. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Планируется визит Гросси в Москву — либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, где разговор с ним будет продолжен российской стороной в межведомственном формате, потому что вопрос касается и Росгвардии, и министерства обороны, и Росатома, и МИД тоже", — пояснил он в эфире телеканала "Россия 24".
Как писал Лайф, МАГАТЭ отправит миссии на все украинские АЭС во избежание ядерной аварии. Глава ведомства Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорились о присутствии специалистов на Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС.
ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA