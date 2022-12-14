Кембриджский словарь расширил определение слова "мужчина"
Кембриджский словарь английского языка расширил определение слова "мужчина". Теперь термин включает человека "взрослого, определяющего себя как мужчина, даже если при рождении он был другого пола". Изменения уже подверглись критике пользователей в соцсетях.
Словарь приводит несколько определений. В первом говорится, что мужчина — это "взрослый человек мужского пола", во втором, что мужчина — это "взрослый человек, который живёт и определяет себя как мужчина, даже если при рождении он был другого пола".
Комментируя в "Твиттере" лингвистические поправки, британцы отметили, что теперь словарь можно считать "вымышленным".
"Вы могли бы родиться мужчиной, женщиной или, если повезёт, где-то посередине. Однако пол определяет генетика/биология, а не то, как вы одеваетесь или решаете думать. Так что, Кембриджский словарь, пожалуйста, подумайте, прежде чем вводить печать в действие. Оставьте наших мужчин и женщин в покое", — написал один из пользователей.
По той же аналогии Кембриджский словарь накануне расширил определение слова "женщина", включив в него "взрослых, определяющих себя как женщин".
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