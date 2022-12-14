Военный бюджет НАТО подрос на четверть и составит почти 2 млрд евро в 2023 году

Союзники по НАТО установили военный бюджет альянса на 2023 год в размере почти двух миллиардов евро, что на 25% больше, чем был в уходящем году. Об этом проинформировала в среду пресс-служба организации.

"Гражданский бюджет установлен в размере 370,8 миллиона евро, а военный бюджет — в размере 1,96 миллиарда евро, что на 27,8% и 25,8% больше, чем в 2022 году", — сказано в заявлении альянса.

В свою очередь ТАСС напоминает, что третьим основным элементом общего финансирования НАТО (помимо военной и гражданской составляющей) является программа инвестиций в безопасность NSIP, которая охватывает крупные инвестиции в строительство и системы управления и контроля.

"Потолок NSIP на 2023 год составляет один миллиард евро, что на 26,6% больше, чем в 2022 году", — следует из документов НАТО.