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14 декабря, 15:54

Военный бюджет НАТО подрос на четверть и составит почти 2 млрд евро в 2023 году

Союзники по НАТО установили военный бюджет альянса на 2023 год в размере почти двух миллиардов евро, что на 25% больше, чем был в уходящем году. Об этом проинформировала в среду пресс-служба организации.

"Гражданский бюджет установлен в размере 370,8 миллиона евро, а военный бюджет — в размере 1,96 миллиарда евро, что на 27,8% и 25,8% больше, чем в 2022 году", — сказано в заявлении альянса.

В свою очередь ТАСС напоминает, что третьим основным элементом общего финансирования НАТО (помимо военной и гражданской составляющей) является программа инвестиций в безопасность NSIP, которая охватывает крупные инвестиции в строительство и системы управления и контроля.

"Потолок NSIP на 2023 год составляет один миллиард евро, что на 26,6% больше, чем в 2022 году", — следует из документов НАТО.

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Напомним, что ещё летом генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о намерениях увеличить численность сил быстрого реагирования альянса до более чем 300 тысяч человек. В настоящее время их всего около 40 тысяч. А до этого стало известно, что страны НАТО решили существенно увеличить расходы на оборону. Кроме того, члены организации расширяют кибервозможности и средства защиты, оказывая поддержку друг другу в случае кибератак. При этом там отметили, что данные меры принимаются, "чтобы противостоять пагубному влиянию России".

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Марина Калегина
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