Американский словарь Dictionary.com назвал слово года
Словом года по версии онлайн-словаря Dictionary.com стало "женщина"
Американский онлайн-словарь Dictionary.com назвал слово "женщина" (woman) словом года, говорится на странице ресурса. Подчёркивается, что оно хоть и является одним из самых древних в английском языке, однако стало причиной общественных дискуссий в этом году.
Число запросов с ним подскакивало несколько раз на протяжении года и было связано со значимыми для общества событиями. Например, утверждением судьёй Верховного суда США первой в истории афроамериканки Кетанджи Браун Джексон, которая позже дала собственное определение понятию "женщина".
Также женщины играли немаловажную роль и в других событиях уходящего года. К примеру, в сентябре умерла королева Великобритании Елизавета II, а в Иране начались массовые беспорядки и протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини.
"Две тысячи двадцать второй год отчасти запомнят за его влияние на женщин и за влияние женщин на меняющийся мир. С нашей точки зрения как наблюдателей и регистраторов изменения языка, слово "женщина" — это лучший пример того, как многие гендерные термины претерпевают изменения в том, как и к кому они применяются", — говорится на сайте словаря.
На место главного слова уходящего года были и другие претенденты. Среди таких: "тихое увольнение" (обозначает сокращение усилий, которые сотрудник посвящает своей работе), "демократия", wordle (онлайн-игра, целью которой является угадывание слов) и эмодзи с флагом Украины.
Свои версии по этой теме предлагали и другие словари. Так, Merriam-Webster назвал таким "газлайтинг" (gaslighting), Оксфордский словарь выбрал выражение "режим гоблина", а британский Collins — термин "перманентный кризис" (permacrisis).
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