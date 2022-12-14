Сербия заявила о захвате власти албанцами в муниципалитете в Косове
Сербия обвинила албанцев в захвате власти в муниципалитете Северная Митровица в Косове
Косовские албанцы силой захватили власть при помощи полиции в муниципалитете Северная Митровица в северной части Косова и Метохии. Об этом заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович.
"Сегодня албанцы правовым насилием и односторонними действиями заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, хотя за них никто не голосовал и у них нет никакой поддержки сербского народа", — пояснил он.
Косовары буквально ворвались в административное здание под прикрытием полицейских и провели заседание, в ходе которого избрали депутатов из числа албанцев. Они уже успели принести "присягу" и затем утвердить своего главу муниципалитета, им стал албанец Неджат Углянин, пишут СМИ. Петкович уверен, что Приштина преследует цель сформировать "моноэтнический албанский муниципалитет" и вытеснить сербов.
"События ясно показывают, что главная цель Приштины и [премьер-министра самопровозглашённого Косова] Альбина Курти в том, чтобы не севере не было ни одного серба", — полагает глава Канцелярии.
Напомним, ситуация с кризисом в Косове обострилась после того, как на местном КПП был задержан бывший полицейский-серб. Сербское население отреагировало на это созданием баррикад на трассах, вышло на акции протеста. На фоне этой напряжённой ситуации в непризнанном Косове решили перенести досрочные выборы в северных районах Косова и Метохии. А президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что Белград запросит право на размещение силовиков на территории Косова и Метохии.
ТАСС / AP / Visar Kryeziu