Сербия заявила о захвате власти албанцами в муниципалитете в Косове

Косовские албанцы силой захватили власть при помощи полиции в муниципалитете Северная Митровица в северной части Косова и Метохии. Об этом заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович.

"Сегодня албанцы правовым насилием и односторонними действиями заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, хотя за них никто не голосовал и у них нет никакой поддержки сербского народа", — пояснил он.

Косовары буквально ворвались в административное здание под прикрытием полицейских и провели заседание, в ходе которого избрали депутатов из числа албанцев. Они уже успели принести "присягу" и затем утвердить своего главу муниципалитета, им стал албанец Неджат Углянин, пишут СМИ. Петкович уверен, что Приштина преследует цель сформировать "моноэтнический албанский муниципалитет" и вытеснить сербов.

"События ясно показывают, что главная цель Приштины и [премьер-министра самопровозглашённого Косова] Альбина Курти в том, чтобы не севере не было ни одного серба", — полагает глава Канцелярии.