В Канаде мужчина насмерть сбил семилетнюю украинскую беженку, пишут СМИ

Жителя Канады обвинили в смертельном ДТП, в котором он сбил семилетнюю беженку с Украины и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает телеканал CBC.

"Хуан Мануэль Бессера Гарсиа предстал перед судом... где ему предъявили обвинение в том, что он покинул место аварии с летальным исходом... Он останется под стражей и в четверг снова предстанет перед судом", — отмечает канал.

По информации стражей порядка, Гарсиа сбил семилетнюю Марию Легенковскую, после чего покинул место ЧП. Медики из ближайшей больницы оказали девочке первую помощь, но спасти её не смогли. Ребёнок умер 13 декабря. Позже Гарсиа сдался полиции и был допрошен следователями. Но в зале суда он попросил, чтобы ему предоставили переводчика со знанием испанского языка.