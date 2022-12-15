Правительство Перу ввело 30-дневный режим ЧП из-за массовых протестов

"На заседании совета министров было решено объявить 30-дневное чрезвычайное положение в стране", — написал он в "Твиттере".

Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Ему не помог даже роспуск парламента и введение комендантского часа. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте. После этого в стране начались массовые протесты.