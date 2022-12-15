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14 декабря, 23:28

Правительство Перу ввело 30-дневный режим ЧП из-за массовых протестов

Из-за массовых протестов, начавшихся после ареста экс-президента Перу Педро Кастильо, правительство республики ввело режим чрезвычайного положения на 30 дней. Об этом сообщил министр обороны Альберто Отарола.

"На заседании совета министров было решено объявить 30-дневное чрезвычайное положение в стране", — написал он в "Твиттере".

По словам Отаролы, подобными мерами власти стремятся гарантировать порядок, непрерывность экономической деятельности и защиту миллионов семей.

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Ранее Лайф сообщал, что Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Ему не помог даже роспуск парламента и введение комендантского часа. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Присягу в качестве главы государства впервые приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте. После этого в стране начались массовые протесты.

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ТАСС / Lucas Aguayo Araos/dpa

Артур Лапсаков

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