Карты "Мир" скоро могут стать доступны в Венесуэле

Москва и Каракас прорабатывают возможность использования карты "Мир" в Венесуэле. Сейчас, как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, идёт техническая интеграция с национальным банком этой страны.

"Прорабатываем возможность организации приёма российских национальных платёжных инструментов в Венесуэле. В настоящее время в процессе техническая интеграция платёжной системы "Мир" проводится уже венесуэльским банком", — сказал он в ходе выступления в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Венесуэлы.

Также стороны ищут возможность сотрудничества в реализации совместных проектов по развитию гостиничной и другой туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах, где могут отдыхать граждане РФ. Новак заметил, что важным фактором развития взаимоотношений стран в сфере туризма стало установление прямого авиасообщения.