Карты "Мир" скоро могут стать доступны в Венесуэле
Новак заявил, что карта "Мир" может стать доступна в Венесуэле
Москва и Каракас прорабатывают возможность использования карты "Мир" в Венесуэле. Сейчас, как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, идёт техническая интеграция с национальным банком этой страны.
"Прорабатываем возможность организации приёма российских национальных платёжных инструментов в Венесуэле. В настоящее время в процессе техническая интеграция платёжной системы "Мир" проводится уже венесуэльским банком", — сказал он в ходе выступления в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Венесуэлы.
Также стороны ищут возможность сотрудничества в реализации совместных проектов по развитию гостиничной и другой туристической инфраструктуры на венесуэльских курортах, где могут отдыхать граждане РФ. Новак заметил, что важным фактором развития взаимоотношений стран в сфере туризма стало установление прямого авиасообщения.
Ранее стало известно, что в Казахстане возобновят обслуживание платёжных карт "Мир". В частности, речь идёт о россиянах, мигрировавших в эту страну. Они могут совершать операции, которые обеспечивают жизнедеятельность. Однако работа этих карт останется под особым контролем, чтобы не допустить их использования для обхода санкций против РФ.
ТАСС / Кирилл Кухмарь