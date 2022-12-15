Заговоривший о ещё одной пандемии Байден назвал ковид "гловидом"
Байден вновь оговорился и заявил о "борьбе с гловидом"
Президент США Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию. На этот раз, говоря о коронавирусе, он оговорился и заявил не о борьбе с ковидом, а о "борьбе с гловидом". Это произошло на саммите США — Африка.
"Борясь с распространением CoViD-19, мы продолжаем создавать более надёжные системы здравоохранения, институты и наращивать усилия по обеспечению всеобщего доступа к медицинским услугам, чтобы быть уверенными, что мы наилучшим образом подготовлены к решению проблем здравоохранения, включая новую пандемию, а она, несомненно, будет", — подчеркнул Байден, в этот момент заявив о "борьбе с гловидом".
С президентом США Джо Байденом постоянно происходят всякие неурядицы. Он уже запомнился всему миру своими конфузами на публике, оговорками, падениями и пожатием рук невидимкам. Политик множество раз путал названия стран, имена и должности коллег, забывал о гибели собственного сына, а также давал поводы для провокационных заголовков, нюхая волосы девочек. При этом недавно стало известно, что политик хочет баллотироваться в президенты на второй срок.
ТАСС / EPA / YURI GRIPAS / POOL