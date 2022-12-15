Франция стала единственной сборной, вышедшей в 4-й финал ЧМ за последние семь турниров

Сборная Франции по футболу вышла в финал чемпионата мира в четвёртый раз за последние семь турниров, причём началось это с 1998 года. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Ни одной другой национальной команде не удавалось достигнуть подобного рекорда. Французы выходили в финал в 1998, 2006, 2018 и 2022 годах. А в двух из трёх решающих матчей "трёхцветные" одерживали победы, лишь в Италии в 2006-м уступив хозяйке турнира в серии пенальти.

При этом главный тренер французов Дидье Дешам стал четвёртым специалистом в истории, выведшим национальную команду в два финала мундиаля подряд. До него это удавалось Витторио Поццо с Италией (1934-й и 1938-й), Карлосу Билардо с Аргентиной (1986-й и 1990-й) и Францу Беккенбауэру с Германией (1986-й и 1990-й).