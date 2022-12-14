Бразильцам предъявили иск после инцидента с котом на пресс-конференции ЧМ в Катаре
Бразильской конфедерации футбола предъявили иск на $200 тыс. из-за скандала с котом на ЧМ
Группа неправительственных организаций (НПО) и Национальный форум защиты животных и обороны Бразилии подали судебный иск против Бразильской конфедерации футбола из-за грубого обращения пресс-атташе национальной сборной Винисиуса Родригеса с котом во время пресс-конференции на ЧМ-2022. Об этом сообщает аргентинский журнал El Grafico.
Сумма иска составила один миллион реалов (200 тысяч долларов). Кроме того, истцы потребовали публичных извинений и организации программы по обучению работников конфедерации охране окружающей среды и уходу за животными.
Лайф напоминает, что речь идёт об инциденте, когда пресс-атташе сборной Бразилии по футболу грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции. Встреча с журналистами была посвящена матчу бразильцев против команды Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, закончившегося победой хорватов.
Twitter / Simpraisa