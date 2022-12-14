Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 декабря, 20:01

Бразильцам предъявили иск после инцидента с котом на пресс-конференции ЧМ в Катаре

Бразильской конфедерации футбола предъявили иск на $200 тыс. из-за скандала с котом на ЧМ

Группа неправительственных организаций (НПО) и Национальный форум защиты животных и обороны Бразилии подали судебный иск против Бразильской конфедерации футбола из-за грубого обращения пресс-атташе национальной сборной Винисиуса Родригеса с котом во время пресс-конференции на ЧМ-2022. Об этом сообщает аргентинский журнал El Grafico.

Журналисты мяуканьем встретили сбросившего кота со стола сотрудника сборной Бразилии

Журналисты мяуканьем встретили сбросившего кота со стола сотрудника сборной Бразилии

Сумма иска составила один миллион реалов (200 тысяч долларов). Кроме того, истцы потребовали публичных извинений и организации программы по обучению работников конфедерации охране окружающей среды и уходу за животными.

Лайф напоминает, что речь идёт об инциденте, когда пресс-атташе сборной Бразилии по футболу грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции. Встреча с журналистами была посвящена матчу бразильцев против команды Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, закончившегося победой хорватов.

Куклачёв рассказал о реакции его кошек на грубое поведение пресс-атташе сборной Бразилии

Куклачёв рассказал о реакции его кошек на грубое поведение пресс-атташе сборной Бразилии

Обложка ©

Twitter / Simpraisa

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров