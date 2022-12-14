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14 декабря, 19:47

Франция забила самый быстрый гол в полуфиналах ЧМ за 64 года

Гол сборной Франции в игре с Марокко стал самым быстрым в полуфиналах ЧМ с 1958 года

Гол игрока сборной Франции Тео Эрнандеса в ворота Марокко стал самым быстрым в полуфинале чемпионата мира с 1958 года. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Когда французские футболисты открыли счёт, на табло было 4:39. Быстрее в полуфинальных играх на мундиалях забивал лишь бразилец Вава в ворота сборной Франции на турнире 1958 года. Тогда победу одержали бразильцы со счётом 5:2.

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В финале победителя этой встречи уже ждёт сборная Аргентины, накануне разобравшаяся с командой Хорватии со счётом 3:0. Форвард Лионель Месси успел также стать лучшим бомбардиром национальной команды.

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Twitter / FIFA World Cup

Артур Лапсаков

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