Франция забила самый быстрый гол в полуфиналах ЧМ за 64 года

Гол игрока сборной Франции Тео Эрнандеса в ворота Марокко стал самым быстрым в полуфинале чемпионата мира с 1958 года. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Когда французские футболисты открыли счёт, на табло было 4:39. Быстрее в полуфинальных играх на мундиалях забивал лишь бразилец Вава в ворота сборной Франции на турнире 1958 года. Тогда победу одержали бразильцы со счётом 5:2.