Франция забила самый быстрый гол в полуфиналах ЧМ за 64 года
Гол сборной Франции в игре с Марокко стал самым быстрым в полуфиналах ЧМ с 1958 года
Гол игрока сборной Франции Тео Эрнандеса в ворота Марокко стал самым быстрым в полуфинале чемпионата мира с 1958 года. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.
Когда французские футболисты открыли счёт, на табло было 4:39. Быстрее в полуфинальных играх на мундиалях забивал лишь бразилец Вава в ворота сборной Франции на турнире 1958 года. Тогда победу одержали бразильцы со счётом 5:2.
В финале победителя этой встречи уже ждёт сборная Аргентины, накануне разобравшаяся с командой Хорватии со счётом 3:0. Форвард Лионель Месси успел также стать лучшим бомбардиром национальной команды.
Twitter / FIFA World Cup