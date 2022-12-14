Фигуристку Щербакову признали спортсменкой года

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как спортсменка года.

Её соперницами в финале номинации были олимпийская чемпионка в эстафете, лыжница Наталья Непряева и представительница пулевой стрельбы Виталина Бацарашкина, завоевавшая на Играх в Токио две золотые медали.

Церемония вручения премии прошла в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Лауреаты премии были определены экспертным советом, в состав которого вошли известные спортсмены, тренеры, общественные деятели. Каждый лауреат получит премию в размере одного миллиона рублей.