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14 декабря, 18:59

Фигуристку Щербакову признали спортсменкой года

Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии как спортсменка года

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как спортсменка года.

Её соперницами в финале номинации были олимпийская чемпионка в эстафете, лыжница Наталья Непряева и представительница пулевой стрельбы Виталина Бацарашкина, завоевавшая на Играх в Токио две золотые медали.

Церемония вручения премии прошла в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Лауреаты премии были определены экспертным советом, в состав которого вошли известные спортсмены, тренеры, общественные деятели. Каждый лауреат получит премию в размере одного миллиона рублей.

Тарасова оценила шансы Анны Щербаковой на получение премии ISU

Тарасова оценила шансы Анны Щербаковой на получение премии ISU

Ранее сообщалось, что чемпион в полутяжёлом весе, россиянин Дмитрий Бивол признан Всемирной боксёрской ассоциацией (WBA) боксёром года. Награду бойцу вручил лично президент WBA Хильберто Мендос.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Иван Косицын

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