Фигуристку Щербакову признали спортсменкой года
Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии как спортсменка года
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как спортсменка года.
Её соперницами в финале номинации были олимпийская чемпионка в эстафете, лыжница Наталья Непряева и представительница пулевой стрельбы Виталина Бацарашкина, завоевавшая на Играх в Токио две золотые медали.
Церемония вручения премии прошла в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Лауреаты премии были определены экспертным советом, в состав которого вошли известные спортсмены, тренеры, общественные деятели. Каждый лауреат получит премию в размере одного миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что чемпион в полутяжёлом весе, россиянин Дмитрий Бивол признан Всемирной боксёрской ассоциацией (WBA) боксёром года. Награду бойцу вручил лично президент WBA Хильберто Мендос.
ТАСС / Софья Сандурская