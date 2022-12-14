Минцифры выступило против запрета на удалёнку для уехавших айтишников

Минцифры РФ не поддерживает введение законодательного запрета на удалённую работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Об этом говорится в сообщении ведомства в "Телеграме".

В министерстве отметили, что такая мера спровоцирует снижение темпов развития отечественных цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.

"Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые в том числе находятся и за границей", — напомнили в Минцифры.

Там добавили, что формат работы сотрудников должны определять сами IT-компании, но руководству рекомендовали "очень внимательно подойти к анализу рисков удалённой работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности".