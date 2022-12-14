Сборные Франции и Марокко объявили составы на матч полуфинала ЧМ-2022
Стали известны стартовые составы сборных Франции и Марокко на матч полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра начнётся 14 декабря в 22:00 и пройдёт на стадионе "Эль-Байт".
У французов в первые минуты выйдут Уго Льорис, Тео Эрнандес, Рафаэль Варан, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Юссуф Фофана, Орельен Тчуамени, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Оливье Жиру.
У марокканцев — Яссин Буну, Ашраф Хакими, Нуссаир Мазрауи, Софьян Амрабат, Наиф Агер, Ромен Саисс, Хаким Зиеш, Аззедин Унахи, Софьян Буфаль, Джавад Эль-Ямик, Юссеф Эн-Несери.
Лайф писал, что сборная Аргентины разгромила национальную команду Хорватии в полуфинале ЧМ в Катаре. Встреча на стадионе "Лусаил" завершилась со счётом 3:0, а Лионель Месси по итогам и вовсе был признан лучшим бомбардиром сборной на чемпионатах мира.
Тренировка сборной Марокко. Фото © ТАСС / AP / Andre Penner