Средства ПВО сбили украинские ракеты над Брянской областью
Глава Брянской области Богомаз: ВСУ вновь обстреляли город Клинцы, ракеты сбила ПВО
Город Клинцы Брянской области вновь подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, выпущенные ВСУ ракеты были сбиты.
"По информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Благодаря профессиональным действиям военных Вооружённых сил РФ, ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты", — написал он в телеграм-канале.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об очередном обстреле ВСУ. На этот раз украинские военные открыли огонь по находящемуся в городе химическому концерну "Стирол".
ТАСС / Виталий Невар