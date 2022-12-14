Город Клинцы Брянской области вновь подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, выпущенные ВСУ ракеты были сбиты.

"По информации оперативных служб, над городом Клинцы сработала система ПВО. Благодаря профессиональным действиям военных Вооружённых сил РФ, ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты", — написал он в телеграм-канале.