Лайф отыскал "девушку-ангела" из вирусного видео, спасшую ребёнка из-под колёс автобуса
Лайф отыскал девушку из Барнаула, которая спасла ребёнка из-под колёс несущегося автобуса
В Барнауле девушка спасла школьника из-под колёс автобуса и мгновенно стала героиней соцсетей, по которым разлетелись кадры. Студентку из вирусного видео с невероятной реакцией зовут Яна Татиева, её уже наградили сотрудники ГИБДД, сообщает SHOT.
Девушка спасла ребёнка из-под колёс автобуса в Барнауле. Видео © SHOT
В день, когда всё произошло, а именно — 8 декабря — Яна торопилась на учёбу в колледж. Девушка учится на повара-кондитера и постоянно ходит на пары по одному и тому же маршруту. По словам студентки, она сама толком не поняла, как всë произошло, но очень рада, что удалось избежать трагедии.
Знакомые девушки и пользователи Сети уже завалили еë благодарностями и похвалами, в комментариях еë называют чудо-женщиной и даже ангелом. Сама же девушка скромничает, не считает себя героем и просто радуется, что всë закончилось хорошо.
"Ну мне, конечно, приятно, но я стесняюсь чуть-чуть. Рада, что всё так получилось. Знакомые все в шоке, собственно, все такие: о, Яна, мы тобой гордимся!" — призналась девушка.
Ранее Лайф писал, что врачи Санкт-Петербурга спасли жизнь 22-летнему студенту из Колумбии, который был доставлен в госпиталь для ветеранов войн с редким и смертельным заболеванием — мальформацией тонкой кишки.