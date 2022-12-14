Лайф отыскал "девушку-ангела" из вирусного видео, спасшую ребёнка из-под колёс автобуса

В Барнауле девушка спасла школьника из-под колёс автобуса и мгновенно стала героиней соцсетей, по которым разлетелись кадры. Студентку из вирусного видео с невероятной реакцией зовут Яна Татиева, её уже наградили сотрудники ГИБДД, сообщает SHOT.

Девушка спасла ребёнка из-под колёс автобуса в Барнауле. Видео © SHOT

В день, когда всё произошло, а именно — 8 декабря — Яна торопилась на учёбу в колледж. Девушка учится на повара-кондитера и постоянно ходит на пары по одному и тому же маршруту. По словам студентки, она сама толком не поняла, как всë произошло, но очень рада, что удалось избежать трагедии.

Знакомые девушки и пользователи Сети уже завалили еë благодарностями и похвалами, в комментариях еë называют чудо-женщиной и даже ангелом. Сама же девушка скромничает, не считает себя героем и просто радуется, что всë закончилось хорошо.

"Ну мне, конечно, приятно, но я стесняюсь чуть-чуть. Рада, что всё так получилось. Знакомые все в шоке, собственно, все такие: о, Яна, мы тобой гордимся!" — призналась девушка.