США введут санкции против нескольких членов Правительства РФ
WSJ: США собираются ввести санкции против нескольких членов российского правительства
Власти Соединённых Штатов собираются внести в санкционные списки нескольких членов российского правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
"Несколько членов российского правительства также подпадут под санкции", — отмечают инсайдеры, не называя имён.
О новых ограничительных мерах США в отношении РФ может быть объявлено уже 15 декабря. Согласно данным американских СМИ, рестрикции коснутся и российского бизнесмена, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина. Ограничения затронут его холдинг "Интеррос" и принадлежащий ему Росбанк.
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