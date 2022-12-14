США введут санкции против нескольких членов Правительства РФ

"Несколько членов российского правительства также подпадут под санкции", — отмечают инсайдеры, не называя имён.

О новых ограничительных мерах США в отношении РФ может быть объявлено уже 15 декабря. Согласно данным американских СМИ, рестрикции коснутся и российского бизнесмена, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина. Ограничения затронут его холдинг "Интеррос" и принадлежащий ему Росбанк.