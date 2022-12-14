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14 декабря, 18:10

США введут санкции против нескольких членов Правительства РФ

WSJ: США собираются ввести санкции против нескольких членов российского правительства

Власти Соединённых Штатов собираются внести в санкционные списки нескольких членов российского правительства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

"Несколько членов российского правительства также подпадут под санкции", — отмечают инсайдеры, не называя имён.

О новых ограничительных мерах США в отношении РФ может быть объявлено уже 15 декабря. Согласно данным американских СМИ, рестрикции коснутся и российского бизнесмена, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина. Ограничения затронут его холдинг "Интеррос" и принадлежащий ему Росбанк.

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Андрей Бражников

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