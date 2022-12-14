WSJ узнал о планах США ввести санкции против российского бизнесмена Владимира Потанина

США могут уже 15 декабря объявить о введении санкций против российского бизнесмена, одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина и некоторых его компаний. Об этом узнала газета Wall Street Journal от американских официальных лиц.

По их утверждению, рестрикции в отношении Потанина затронут его холдинг "Интеррос" и принадлежащий ему Росбанк. Издание уточняет при этом, что санкции не коснутся "Норникеля". Но Белый дом планирует ввести ограничения против супруги бизнесмена Екатерины и принадлежащей ему яхты.