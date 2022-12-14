У четы Зеленских потребовали отчёта о расходовании миллиардов помощи от Запада

Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Украину ответить на вопрос, на что страна тратит миллиарды помощи от Запада. Так он отреагировал в Twitter на просьбу первой леди Незалежной Елены Зеленской о генераторах.

"Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: "Отдайте нам ваши генераторы". А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?" — вопрошает лидер "Патриотов".