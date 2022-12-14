У четы Зеленских потребовали отчёта о расходовании миллиардов помощи от Запада
Французский политик Филиппо призвал Украину прояснить, на что та тратит миллиарды от Запада
Владимир Зеленский и его жена Елена. Фото © Vogue / Annie Leibovitz
Французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал Украину ответить на вопрос, на что страна тратит миллиарды помощи от Запада. Так он отреагировал в Twitter на просьбу первой леди Незалежной Елены Зеленской о генераторах.
"Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: "Отдайте нам ваши генераторы". А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?" — вопрошает лидер "Патриотов".
Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план помощи Украине на 18 млрд евро в виде "очень льготных долгосрочных кредитов". При этом Венгрия была против совместных льготных кредитов стран ЕС Киеву. После этого страны союза стали искать другие варианты, которые могли быть согласованы 26 государствами, то есть всеми членами сообщества.