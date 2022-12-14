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14 декабря, 16:41

Психолог перечислил правила, следуя которым мужчина завоюет сердце любимой женщины

Психолог Шахов: Рядом с любящим мужчиной женщина будет чувствовать себя в безопасности

Построение совместных планов, а также закрытие вопросов безопасности и финансов говорят об искренности чувств мужчины. Об этом РИАМО рассказал эксперт по гендерным отношениям, социальный психолог и блогер Александр Шахов. По его словам, прекрасному полу нравятся красивые ухаживания, комплименты, цветы, сумасшедшие подарки и подобные атрибуты внимания.

"Если мужчина определил для себя, что вы — его женщина, то он никогда не будет скрывать это от окружающих. Более того, он будет активно заявлять свои права на вас... Если же он до сих пор, представляя вас кому-то, называет просто по имени, это повод задуматься, а кто же вы для него", пояснил он.

Важно также и совместное планирование будущего, будь то отпуск или крупные покупки, — всё это усиливает привязанность. При этом, если мужчина связывает с женщиной своё будущее, то должен покрывать её финансовые потребности, считает эксперт.

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"Серьёзные отношения подразумевают обязательства. И в том числе финансовые. Любящий мужчина считает своим долгом обеспечивать женщину и семью в будущем", — добавил Шахов.

По словам психолога, рядом с любящим мужчиной женщина будет чувствовать себя в безопасности, а сам он должен оберегать её от любых видов насилия и абьюза. Последний пункт — верность, ведь именно она отличает людей от животных, а измену оправдать нельзя.

Ранее Шахов рассказывал об обязанностях мужчины в отношениях. К примеру, он призвал сильный пол понимать женскую психологию и поддерживать свою вторую половинку.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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