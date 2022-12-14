Учёный Александр Смородинцев умер в 92 года

Вирусолог и учёный с мировым именем Александр Смородинцев умер в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет. Об этом говорится на сайте Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева.

"С прискорбием сообщаем, что в ночь с 13 на 14 декабря на 93 году жизни не стало профессора Александра Анатольевича Смородинцева... До последних дней жизни трудился на благо здравоохранения нашей страны, создавая научно-популярные книги в области вирусологии. Приносим глубокие соболезнования родным и близким", — указано в тексте.

Александр Смородинцев написал более 200 научных статей, шести монографий, семи научно-популярных книг. На его счету 10 изобретений и один патент РФ. А в 2001 году учёный был избран адъюнкт-профессором кафедры тропической медицины Университета им. Дж. Вашингтона (США). Смородинцев имеет знак "Отличник здравоохранения СССР", медаль "За доблестный труд" и 12 медалей как ветеран Великой Отечественной войны.

Именно благодаря его стараниям в апреле 2018 года институту гриппа в Санкт-Петербурге присвоено имя Анатолия Александровича Смородинцева (1901-1986), который был основателем и первым директором данного учреждения, а также одним из создателей школы отечественных вирусологов.