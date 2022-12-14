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14 декабря, 16:23

Врач объяснила, почему запивать икру шампанским опасно для здоровья

Нутрициолог Писарева предупредила о вреде классического сочетания красной икры и шампанского

Красная икра и шампанское в больших количествах, особенно если употреблять их на голодный желудок, могут плохо влиять на организм. О том, почему традиционные новогодние продукты друг с другом лучше не миксовать, рассказала в беседе с Лайфом диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

"За счёт того что икра достаточно солёная и многие покупают её консервированную в металлических банках, туда обычно добавляется большое количество консервантов, чтобы увеличить её срок годности. Поэтому следует выбирать икру, у которой срок годности поменьше, и есть её сразу. Но не на голодный желудок и в небольших количествах: две-три чайные ложки в день", — советует врач.

В свою очередь шампанское принято считать слабоалкогольным напитком, который редко может привести к опьянению, но это не так. Эксперт пояснила, что из-за содержания в напитке углекислого газа алкоголь быстрее всасывается в кровь и опьянение происходит намного быстрее.

"Иногда человек не ощущает и может выпить намного больше. Особенно вредно пить шампанское на голодный желудок, это плохо влияет на поджелудочную железу и кишечник", — предупредила Писарева.

Закусывать красной икрой шампанское тоже не стоит, потому что икра достаточно калорийная и солёная и у многих людей есть к ней противопоказание. Поэтому вместе эти два продукта сочетать всё-таки не рекомендуется, заключила нутрициолог.

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Shutterstock

Ольга Годуненко

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