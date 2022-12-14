Криштиану Роналду начал тренироваться на базе мадридского "Реала"

Мадридский клуб разрешил 37-летнему футболисту поддерживать форму в спорткомплексе "Вальдебебас", однако самих игроков "Реала" там нет, поэтому Роналду с ними никак не контактирует. Как рассказал источник издания, футболисты "Королевского клуба" под руководством Карло Анчелотти тренируются на других площадках, а сам "Реал" не заинтересован в каких-либо переговорах с португальцем.