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14 декабря, 16:28

Криштиану Роналду начал тренироваться на базе мадридского "Реала"

<p>Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin</p>

Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду начал тренироваться на базе "Реала". Об этом пишет агентство Revolo.

Мадридский клуб разрешил 37-летнему футболисту поддерживать форму в спорткомплексе "Вальдебебас", однако самих игроков "Реала" там нет, поэтому Роналду с ними никак не контактирует. Как рассказал источник издания, футболисты "Королевского клуба" под руководством Карло Анчелотти тренируются на других площадках, а сам "Реал" не заинтересован в каких-либо переговорах с португальцем.

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Напомним, сейчас Криштиану Роналду является свободным агентом. В конце ноября "Манчестер Юнайтед" расторг с ним контракт. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам португальца, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти.

Максим Плетнёв

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