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Опубликовано 14 декабря 2022, 19:48

В Госдуме нашли странность во вручении премии Сахарова украинскому народу

Депутат Колунов назвал странным вручение премии Сахарова украинскому народу

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что награждение премией академика Андрея Сахарова украинского народа является странным, хоть в России давно и не следят за подобными событиями в Европе.

"Обидно, что это премия имени нашего выдающегося учёного и исследователя. Это имя, с которым связывают Россию и россиян. И для большинства европейских граждан выглядит странным, что премию имени выдающегося физика, борца за свободу слова отдают тем, кто борется против свободы, кто не даёт спокойно жить свободным людям", заявил Лайфу парламентарий.

Шон Пенн оставил Зеленскому свою статуэтку премии "Оскар"
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Ранее сегодня спикер Европарламента Роберта Метсола наградила представителей Украины премией "За свободу мысли" имени академика Андрея Сахарова за 2022 год. На церемонии был показан фильм о ситуации на территории Незалежной и обращение президента страны Владимира Зеленского.

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Матвей Шандрыголов
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