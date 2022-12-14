В Госдуме нашли странность во вручении премии Сахарова украинскому народу

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что награждение премией академика Андрея Сахарова украинского народа является странным, хоть в России давно и не следят за подобными событиями в Европе.

"Обидно, что это премия имени нашего выдающегося учёного и исследователя. Это имя, с которым связывают Россию и россиян. И для большинства европейских граждан выглядит странным, что премию имени выдающегося физика, борца за свободу слова отдают тем, кто борется против свободы, кто не даёт спокойно жить свободным людям", — заявил Лайфу парламентарий.