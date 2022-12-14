Павел Буре раскрыл секрет Овечкина, забившего 800 голов в НХЛ

Лучший снайпер НХЛ сезонов 1993/1994, 1999/2000, 2000/2001 Павел Буре прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата с "Чикаго" (7:3) и новое достижение российского хоккеиста — 800 шайб за карьеру в НХЛ.

"Саша Овечкин — образец правильного отношения к делу, к спортивной карьере. Ему уже 37 лет, а он продолжает штамповать голы, словно двадцатилетний. Секрет прост — правильная подготовка к сезону и неиссякаемый драйв. Посмотрите, как он радуется забитым шайбам. Он по-прежнему получает удовольствие от хоккея!" — сказал Буре в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Буре отметил, что Овечкин "не только забивает коронным броском из своего офиса, он успевает на добивания, замыкает атаки с ходу". Хоккеист по-прежнему ищет моменты, много двигается, учитывая, что "забивать по 50–60 голов за сезон невероятно сложно", отметил воспитанник ЦСКА.

"Желаю Саше побить великий рекорд Гретцки! Он поставил себе эту цель и планомерно идёт к ней. Главное, чтобы обошлось без травм и других неприятностей", — добавил Буре.