Сбежавший в США Милохин похвастался маникюром и волосами в цвет флага Украины

Сбежавший в США российский блогер Даня Милохин покрасил волосы и ногти в цвет украинского флага. Фотографии он разместил в телеграм-канале, не оставив к ним подписи и, видимо, не зная, как ещё привлечь к себе внимание. Способ выбрал наихудший.

Перформанс вызвал неодобрение даже у давних подписчиков блогера. "Осуждаю", — написал один из фанатов под постом. "Маникюр надо менять, мальчик", — согласился другой. "Убери голубые волосы, плиз!!" — обратилась к Милохину поклонница.