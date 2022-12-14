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14 декабря, 17:10

Сбежавший в США Милохин похвастался маникюром и волосами в цвет флага Украины

<p>Блогер Даня Милохин похвастался новым маникюром. Фото © t.me / <a href="https://t.me/miLOHin228/4525" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Даня Милохин</a></p>

Блогер Даня Милохин похвастался новым маникюром. Фото © t.me / Даня Милохин

Сбежавший в США российский блогер Даня Милохин покрасил волосы и ногти в цвет украинского флага. Фотографии он разместил в телеграм-канале, не оставив к ним подписи и, видимо, не зная, как ещё привлечь к себе внимание. Способ выбрал наихудший.

Перформанс вызвал неодобрение даже у давних подписчиков блогера. "Осуждаю", — написал один из фанатов под постом. "Маникюр надо менять, мальчик", — согласился другой. "Убери голубые волосы, плиз!!" — обратилась к Милохину поклонница.

Российских блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка проверят на пропаганду ЛГБТ

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Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что уехавший в Лос-Анджелес и исполнивший там украинский гимн блогер Даня Милохин должен быть внесён в реестр иноагентов.

Татьяна Миссуми

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