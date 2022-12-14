Сбежавший в США Милохин похвастался маникюром и волосами в цвет флага Украины
Блогер Даня Милохин похвастался новым маникюром. Фото © t.me / Даня Милохин
Сбежавший в США российский блогер Даня Милохин покрасил волосы и ногти в цвет украинского флага. Фотографии он разместил в телеграм-канале, не оставив к ним подписи и, видимо, не зная, как ещё привлечь к себе внимание. Способ выбрал наихудший.
Перформанс вызвал неодобрение даже у давних подписчиков блогера. "Осуждаю", — написал один из фанатов под постом. "Маникюр надо менять, мальчик", — согласился другой. "Убери голубые волосы, плиз!!" — обратилась к Милохину поклонница.
Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что уехавший в Лос-Анджелес и исполнивший там украинский гимн блогер Даня Милохин должен быть внесён в реестр иноагентов.