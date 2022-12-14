Дед Мороз признался, какие родители его бесят
Главный Дед Мороз страны рассказал, что его раздражают родители подшофе
Главный Дед Мороз России рассказал журналистам, что раздражает его больше всего на свете. По словам волшебника, его бесит, когда детишек на праздники сопровождают их родители в нетрезвом виде.
Дед Мороз также пожаловался, что почти не отдыхает в течение года, потому что то и дело встречается с детьми, отвечает на их письма либо ездит в другие регионы для обмена опытом. Оказывается, единственный день, когда Дед Мороз может отдохнуть, — это 30 января. В этот день дедушка с внучкой отмечают свой профессиональный праздник.
Ранее Лайф сообщал, что главная ёлка страны, срубленная накануне в подмосковном лесу, отправилась из Волоколамска на Соборную площадь Кремля. Ёлку везут на специальном новогоднем автопоезде, водитель которого — Дед Мороз.
ТАСС / Артём Геодакян