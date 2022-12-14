ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 декабря 2022, 18:29
3093

Суд в Брянске приговорил россиянина к 5 годам колонии за попытку вступить в ВСУ

Брянский областной суд приговорил жителя Удмуртии к пяти годам заключения за попытку присоединиться к ВСУ. В приговоре он охарактеризован как "приверженец нацистской идеологии Украины и активный противник внутренней и внешней политики Российской Федерации".

По данным следствия, безработный мужчина общался с вербовщиком из Незалежной, после чего попытался пересечь российско-украинскую границу. Но до пункта назначения он не дошёл — был задержан пограничниками. Свою вину осуждённый признал.

"Брянский областной суд вынес приговор жителю Удмуртской Республики за попытку участия в боевых действиях против РФ. Виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", говорится в сообщении пресс-службы суда.

На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу. А у Брянского областного суда в производстве находятся ещё четыре аналогичных дела.

ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области, завербованного СБУ
ФСБ предостерегла жителя Ульяновской области, завербованного СБУ

Лайф рассказывал о задержании ФСБ жителя Хакассии, который пытался вступить в ряды ВСУ. Его остановили в аэропорту Красноярска, откуда он планировал улететь в одну из стран СНГ, а далее — на Украину.

BannerImage

ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar