Суд в Брянске приговорил россиянина к 5 годам колонии за попытку вступить в ВСУ
Брянский областной суд приговорил жителя Удмуртии к пяти годам заключения за попытку присоединиться к ВСУ. В приговоре он охарактеризован как "приверженец нацистской идеологии Украины и активный противник внутренней и внешней политики Российской Федерации".
По данным следствия, безработный мужчина общался с вербовщиком из Незалежной, после чего попытался пересечь российско-украинскую границу. Но до пункта назначения он не дошёл — был задержан пограничниками. Свою вину осуждённый признал.
"Брянский областной суд вынес приговор жителю Удмуртской Республики за попытку участия в боевых действиях против РФ. Виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", — говорится в сообщении пресс-службы суда.
На данный момент приговор ещё не вступил в законную силу. А у Брянского областного суда в производстве находятся ещё четыре аналогичных дела.
Лайф рассказывал о задержании ФСБ жителя Хакассии, который пытался вступить в ряды ВСУ. Его остановили в аэропорту Красноярска, откуда он планировал улететь в одну из стран СНГ, а далее — на Украину.
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov