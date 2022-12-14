Одесские моряки вышли на протесты к зданию СБУ
Одесские моряки вышли на протесты к зданию СБУ из-за задержания главы профсоюза
Украинские моряки и активисты вышли на акцию протеста к зданию управления Службы безопасности Украины в Одессе. Об этом сообщает украинский портал "Политика страны".
Одесские моряки пожаловались на невыдачу разрешений на работу за границей. Видео © t.me / "Политика страны"
Причиной митинга стало задержание силовиками СБУ главы Ассоциации моряков Украины Кристины Король. Последняя добивалась разрешить морякам временное пересечение границы ради работы. Она также поддерживала протестующих коллег.
Моряки уже не раз выходили на митинги из-за невыдачи разрешений на работу за границей. С момента принятия правил пересечения украинцами государственной границы прошло более двух месяцев, но одесских моряков из страны так и не выпускают.
Ранее Лайф писал, что СБУ заставила одессита извиняться на камеру из-за участия в протестах. Тогда жители города устроили митинг против отключения электроэнергии.
t.me / "Политика Страны"