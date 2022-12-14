Одесские моряки вышли на протесты к зданию СБУ

Украинские моряки и активисты вышли на акцию протеста к зданию управления Службы безопасности Украины в Одессе. Об этом сообщает украинский портал "Политика страны".

Моряки уже не раз выходили на митинги из-за невыдачи разрешений на работу за границей. С момента принятия правил пересечения украинцами государственной границы прошло более двух месяцев, но одесских моряков из страны так и не выпускают.