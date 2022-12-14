Американский наёмник передан Украине в рамках обмена пленными
Белый дом заявил об освобождении американца в рамках обмена пленными России и Украины
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил об освобождении воевавшего на стороне ВСУ американца в рамках обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом он рассказал на регулярном брифинге в ответ на просьбу журналистов подтвердить сообщения о вызволении из плена ветерана ВВС США.
"Я могу подтвердить, что гражданин США был передан в рамках обмена пленными между РФ и Украиной. Мы, безусловно, приветствуем эту новость. Но из-за конфиденциальности я не могу приводить подробности об этом человеке", — объяснил Кирби.
По данным The Washington Post, речь идёт об американце Суэди Мурекези. Источник в украинском правительстве сообщил изданию, что он проживал на территории Незалежной с 2018 года и попал в плен в Херсоне.
Напомним, в конце ноября РФ и Украина обменялись пленными три раза за три дня. 23 ноября состоялся обмен по формуле "35 на 35", 24 ноября — по формуле "50 на 50", а 25 ноября домой вернулись девять российских военных. Также один обмен уже состоялся в декабре: 1-го числа по формуле "50 на 50". А 6 декабря Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных.
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