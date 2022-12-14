Американский наёмник передан Украине в рамках обмена пленными

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил об освобождении воевавшего на стороне ВСУ американца в рамках обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом он рассказал на регулярном брифинге в ответ на просьбу журналистов подтвердить сообщения о вызволении из плена ветерана ВВС США.

"Я могу подтвердить, что гражданин США был передан в рамках обмена пленными между РФ и Украиной. Мы, безусловно, приветствуем эту новость. Но из-за конфиденциальности я не могу приводить подробности об этом человеке", — объяснил Кирби.