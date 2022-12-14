Белый дом отказался подтвердить данные о планах передать ВСУ комплексы ПВО Patriot

А вот американские СМИ уверены, что власти Соединённых Штатов могут объявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot уже на этой неделе. По некоторым данным, администрация президента США Джо Байдена сейчас дорабатывает планы по их отправке Киеву. Решение должен сначала одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, после чего оно будет отправлено на подпись президенту Джо Байдену. Медведев уже заявил, что Patriot сразу при попадании на территорию Украины станут законной целью ВС РФ.