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14 декабря, 17:34

Стала известна причина смерти американского журналиста на ЧМ в Катаре

Американский обозреватель Валь умер во время матча ЧМ в Катаре из-за аневризмы аорты

<p>Американский журналист Грант Валь. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grant_wahl</p>

Американский журналист Грант Валь. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grant_wahl

Американский обозреватель Грант Валь скончался во время матча между сборными Аргентины и Нидерландов на чемпионате мира по футболу в Катаре из-за аневризмы аорты, заявила вдова Селин Гундер. По её словам, это показали результаты вскрытия, проведённые судмедэкспертом в Нью-Йорке.

"Это просто одна из тех вещей, которая, вероятно, назревала годами", — сказала женщина в эфире CBS Mornings.

Напомним, трагедия произошла 9 декабря в конце встречи в ложе прессы стадиона "Лусаил" в Дохе. Прибывшие на место врачи провели Валю сердечно-лёгочную реанимацию, однако спасти его не удалось. Обозреватель был активным критиком ФИФА, а по словам его брата, Валь неоднократно получал угрозы расправы в свой адрес.

Потерял сознание в ложе прессы: Ещё один журналист умер на ЧМ по футболу в Катаре

Потерял сознание в ложе прессы: Ещё один журналист умер на ЧМ по футболу в Катаре

Андрей Бражников

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