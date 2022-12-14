Стала известна причина смерти американского журналиста на ЧМ в Катаре

Американский обозреватель Грант Валь скончался во время матча между сборными Аргентины и Нидерландов на чемпионате мира по футболу в Катаре из-за аневризмы аорты, заявила вдова Селин Гундер. По её словам, это показали результаты вскрытия, проведённые судмедэкспертом в Нью-Йорке.

"Это просто одна из тех вещей, которая, вероятно, назревала годами", — сказала женщина в эфире CBS Mornings.