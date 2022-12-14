Стала известна причина смерти американского журналиста на ЧМ в Катаре
Американский обозреватель Валь умер во время матча ЧМ в Катаре из-за аневризмы аорты
Американский журналист Грант Валь. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grant_wahl
Американский обозреватель Грант Валь скончался во время матча между сборными Аргентины и Нидерландов на чемпионате мира по футболу в Катаре из-за аневризмы аорты, заявила вдова Селин Гундер. По её словам, это показали результаты вскрытия, проведённые судмедэкспертом в Нью-Йорке.
"Это просто одна из тех вещей, которая, вероятно, назревала годами", — сказала женщина в эфире CBS Mornings.
Напомним, трагедия произошла 9 декабря в конце встречи в ложе прессы стадиона "Лусаил" в Дохе. Прибывшие на место врачи провели Валю сердечно-лёгочную реанимацию, однако спасти его не удалось. Обозреватель был активным критиком ФИФА, а по словам его брата, Валь неоднократно получал угрозы расправы в свой адрес.