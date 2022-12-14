Мэра Стамбула приговорили к 2,7 года тюрьмы

Стамбульский суд вынес вердикт по делу мэра города Экрема Имамоглу за оскорбление представителей Центризбиркома. Он признан виновным и приговорён к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы, сообщает телеканал Habertürk.

Дело против градоначальника было возбуждено после муниципальных выборов в 2019 году. Он выиграл и первые выборы, которые состоялись 31 марта, но были отменены ЦИК, и вторые, прошедшие 23 июня. Причём вторые — со значительным перевесом. После победы Имамоглу обозвал "дураками" тех, кто отменил выборы 31 марта, и нарвался на статью о клевете в отношении госслужащих.

Турецкие СМИ сообщают, что тысячи жителей Стамбула собрались у здания мэрии после оглашения вердикта, а из других городов в столицу выехали представители оппозиции. Также лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу прервал свою поездку в ФРГ и срочно возвращается в Стамбул.

Если приговор вступит в силу, Имамоглу запретят в течение пяти лет осуществлять политическую деятельность. Мэр Стамбула считается одним из возможных соперников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих в 2023 году выборах.