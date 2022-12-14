Центр гемодиализа в Орле закрывают из-за жалобы жильцов элитной многоэтажки

В Орле по решению областного суда закрывают центр гемодиализа "Фрезениус Нефрокеа", работающий с 2020 года. Формальным поводом для иска стали "нарушения противопожарных требований и строительных норм, которые были допущены при возведении центра", однако в действительности жители элитной многоэтажки по соседству попросту побоялись заразиться от больных почечными заболеваниями. Лайф узнал у участников этой истории, что они думают по поводу резонансного вердикта.

Полсотни тяжелобольных орловчан лишились лечения из-за иска недовольных соседей. Видео © LIFE

Взволнованные пациенты признаются, что для них гемодиализ — пожизненная процедура, лишение которой станет настоящей катастрофой. Юлия Безпалкина, например, на гемодиализе уже четыре года, два из которых она посещала другой центр.

"Мне [прошлое] лечение не подходило абсолютно. У меня были побочные эффекты. И я обратилась в этот центр. После двух процедур я почувствовала, что мне станет легче. Врачи, специалисты и лечение мне помогли почувствовать себя здоровым человеком. Я хочу жить. Я не хочу больше это терпеть", — призналась она.

По словам собственника помещения Сергея Зарубина, перед открытием ООО "Нефрокея" полтора года проверяло все документы и пригодность коммерческой площади.

"Они (центр. — Прим. Лайфа) получили разрешительную документацию от гор- и теплосетей. То есть вся разрешительная документация была получена. В нашем доме живут разные люди... Мы встречались с жильцами и пытались до них донести, что нет ничего страшного в этом медицинском центре... Ими был подан иск. Два суда мы проиграли", — рассказал он.

Резонансную ситуацию прокомментировали и в том самом суде, призвав отреагировать на неё "спокойно и с холодной головой". Там указали, что иск был подан в тот момент, когда в помещении гемодиализа шёл ремонт, а в ходе разбирательств было установлено, что арендатор пользовался общедомовым имуществом без соответствующего разрешения и совершил множество нарушений.

"Стоки гемодиализного центра сбрасываются во внутреннюю бытовую систему канализации и систему внутреннего водостока многоквартирного жилого дома, что не соответствует требованиям проектной документации <...>. Узлы пересечения строительных конструкций не обеспечивают предел огнестойкости конструкций, в которых они выполнены, и создают условия для распространения пожара <...>. Недостаточность эвакуационных выходов не позволит обеспечить минимальные требования пожарной безопасности", — заявили в пресс-службе.

В качестве выхода из ситуации ООО "Нефрокея" предложили переехать в другое помещение, что обойдётся в неподъёмную сумму — 90 миллионов рублей. Тем не менее пациенты не могут понять такой реакции жильцов, ведь им не мешают ни соседняя ветеринарная клиника, ни стоматология. Они и руководство медцентра надеются, что справедливость восторжествует.

На ситуацию уже отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю орловского управления СКР Петру Юдину провести проверку информации, озвученной пациентами гемодиализного центра на улице Красноармейской в Орле.