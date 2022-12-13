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13 декабря, 08:36

Спасатели сняли с льдины пса и вернули в стаю, которая следила за операцией с берега

На Камчатке сотрудники МЧС спасли собаку, застрявшую на отколовшейся льдине

На Камчатке спасатели воссоединили семью собак, одна из которых была отрезана от сородичей ледяной водой и оказалась далеко от суши.

На Камчатке спасатели воссоединили семью собак. Видео © Telegram / МЧС России

Всё произошло у причала судоремонтного завода в Петропавловске-Камчатском. Как рассказали очевидцы, несчастная собака пыталась самостоятельно перебраться на сушу, но провалилась в ледяную воду. Чтобы не замёрзнуть и не утонуть, она забралась на оторвавшуюся льдину и стала ждать помощи от людей. В итоге прибывшие спасатели на надувной лодке доплыли до бедного пса и переправили на берег.

Кстати, за действиями людей внимательно следили другие собаки из стаи, одна из которых особенно сильно волновалась и выла, а при встрече бросилась обнюхивать сородича.

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А ранее чудесное спасение произошло в Хабаровске, где школьник достал истерзанную собаку, упавшую в забитый мусором люк. Несчастное животное довольно долго пробыло в этой ловушке и даже успело примёрзнуть к стенам люка и получить обморожение.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Николь Вербер

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