Спасатели сняли с льдины пса и вернули в стаю, которая следила за операцией с берега

На Камчатке спасатели воссоединили семью собак, одна из которых была отрезана от сородичей ледяной водой и оказалась далеко от суши.

На Камчатке спасатели воссоединили семью собак. Видео © Telegram / МЧС России

Всё произошло у причала судоремонтного завода в Петропавловске-Камчатском. Как рассказали очевидцы, несчастная собака пыталась самостоятельно перебраться на сушу, но провалилась в ледяную воду. Чтобы не замёрзнуть и не утонуть, она забралась на оторвавшуюся льдину и стала ждать помощи от людей. В итоге прибывшие спасатели на надувной лодке доплыли до бедного пса и переправили на берег.

Кстати, за действиями людей внимательно следили другие собаки из стаи, одна из которых особенно сильно волновалась и выла, а при встрече бросилась обнюхивать сородича.