В России оценили риски дефицита мандаринов к Новому году
Минсельхоз: Дефицита мандаринов в преддверии Нового года в России не будет
В этом году новогодний стол каждого россиянина традиционно будут украшать всеми любимые мандарины. Как рассказали "Российской газете" в Минсельхозе, дефицита этого фрукта в преддверии праздника не ожидается.
Несмотря на некоторое уменьшение объёма поставок фрукта в Россию, они компенсируются другими странами. Более того, импорт мандаринов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, из ЮАР — на 35%, а из Марокко — на 9%. Соответственно, как пояснили в ведомстве, дефицита цитрусовых не прогнозируется.
Вместе с этим цены на мандарины скорее всего подрастут, что связано с увеличением спроса на некоторые товары в преддверии Нового года. Известно, что последний год средняя стоимость на фрукт увеличилась на 15%.
Ранее юрист Пономарёва рассказала, за что можно получить штраф, отмечая Новый год за городом. Многие россияне, уставшие от городской суеты, стремятся встретить Новый год на даче или отправиться в деревню к родственникам. Но многие не знают, что за нарушение некоторых правил безопасности предусмотрены серьёзные штрафы.
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