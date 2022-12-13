В России оценили риски дефицита мандаринов к Новому году

В этом году новогодний стол каждого россиянина традиционно будут украшать всеми любимые мандарины. Как рассказали "Российской газете" в Минсельхозе, дефицита этого фрукта в преддверии праздника не ожидается.

Несмотря на некоторое уменьшение объёма поставок фрукта в Россию, они компенсируются другими странами. Более того, импорт мандаринов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, из ЮАР — на 35%, а из Марокко — на 9%. Соответственно, как пояснили в ведомстве, дефицита цитрусовых не прогнозируется.

Вместе с этим цены на мандарины скорее всего подрастут, что связано с увеличением спроса на некоторые товары в преддверии Нового года. Известно, что последний год средняя стоимость на фрукт увеличилась на 15%.