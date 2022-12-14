Европе и США предрекли окончательный раскол из-за Украины

Реакция Запада на украинский кризис стала причиной мирового энергетического и продовольственного кризиса, который ударил по самим США и ЕС. Об этом пишет в своей статье для китайской газеты Global Times обозреватель Гао Цзянь. По его мнению, текущая ситуация может привести к окончательному расколу западного блока.

"Конфликт на Украине обошёлся очень дорого, а также вызвал обратную реакцию против собственных интересов Вашингтона <...> Потенциальные разногласия между США и Европой окончательно проявились после принятия закона о снижении инфляции", — отметил эксперт.

Обозреватель подчеркнул, что события 2022 года вытащили на поверхность растущие противоречия между интересами Вашингтона и Брюсселя. И по мере эскалации кризиса Евросоюз, который оплачивает украинский конфликт, осознаёт свои потери.

Цзянь подчеркнул, что лидеры ЕС увидели в политике американского президента Джо Байдена попытку нанести удар "по большей части производственному сектору и морально оскорбить Брюссель". Журналист добавил, что из-за конфликта на Украине европейцы находятся в самом разгаре военного кризиса и экономической стагнации.