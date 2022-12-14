Белый дом заявил о раздумьях над спецтрибуналом по Украине
Белый дом: США ещё изучают вопрос трибунала из-за спецоперации на Украине
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон изучает идеи по созданию спецтрибунала в связи с конфликтом на Украине, но никакой конкретики по этому поводу пока давать не хочет.
"Что касается трибунала, мы всё ещё изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос. Мы хотим убедиться, что этот процесс продолжится, прежде чем мы скажем что-то определённое по данному поводу", — сказал Кирби на регулярном брифинге.
Представитель Белого дома добавил, что США "хотят, чтобы Россия ответила" за спецоперацию на территории Украины и сейчас "проводится целый ряд международных расследований", которые американские власти поддерживают.
При этом подтверждать данные о планах передать ВСУ комплексы ПВО Patriot в Белом доме сегодня не стали. Но американские СМИ утверждают, что власти Соединённых Штатов могут объявить о поставках Киеву этих систем уже на текущей неделе. По некоторым данным, администрация президента США Джо Байдена сейчас дорабатывает детали.
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