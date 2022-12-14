Белый дом заявил о раздумьях над спецтрибуналом по Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон изучает идеи по созданию спецтрибунала в связи с конфликтом на Украине, но никакой конкретики по этому поводу пока давать не хочет.

"Что касается трибунала, мы всё ещё изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос. Мы хотим убедиться, что этот процесс продолжится, прежде чем мы скажем что-то определённое по данному поводу", — сказал Кирби на регулярном брифинге.

Представитель Белого дома добавил, что США "хотят, чтобы Россия ответила" за спецоперацию на территории Украины и сейчас "проводится целый ряд международных расследований", которые американские власти поддерживают.