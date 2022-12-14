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14 декабря, 19:39

Пост Макрона о России вызвал гнев у пользователей Twitter

Пользователи Twitter обвинили Макрона в бездействии после подписания Минских соглашений

Французские пользователи остались недовольны заявлением президента Эмманюэля Макрона, который призвал международных лидеров объединиться против России. Соответствующий пост он оставил в "Твиттере".

"А вы не забыли, кто виноват в конфликте? Вы ничего не сделали для выполнения Минских соглашений. Этого можно было бы избежать, но теперь вы несёте ответственность за происходящее", — написал один из комментаторов.

Читатели добавили, что выступают на стороне России и не хотят быть мальчиками на побегушках для США и потакать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Юзеры уверены, что с момента заключения Минских соглашений США и Европа всё спланировали, и призвали перестать обвинять во всём русских.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла "ролевые игры" Макрона и МИД Франции. Так она оценила разные заявления французского президента и министра иностранных дел Катрин Колонны.

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Twitter / Emmanuel Macron

Артур Лапсаков

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