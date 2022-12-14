Пост Макрона о России вызвал гнев у пользователей Twitter

Французские пользователи остались недовольны заявлением президента Эмманюэля Макрона, который призвал международных лидеров объединиться против России. Соответствующий пост он оставил в "Твиттере".

"А вы не забыли, кто виноват в конфликте? Вы ничего не сделали для выполнения Минских соглашений. Этого можно было бы избежать, но теперь вы несёте ответственность за происходящее", — написал один из комментаторов.

Читатели добавили, что выступают на стороне России и не хотят быть мальчиками на побегушках для США и потакать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Юзеры уверены, что с момента заключения Минских соглашений США и Европа всё спланировали, и призвали перестать обвинять во всём русских.