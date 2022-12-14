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14 декабря, 19:16

Бывший вице-канцлер Австрии предрёк опасный дефицит газа этой зимой

Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе допустил опасную нехватку газа в стране этой зимой

Бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе не исключает острый дефицит газа в стране этой зимой. Причины в том, что австрийские ПХГ не пополняются, а домохозяйства и люди сталкиваются с ростом стоимости газа и электроэнергии от венского оператора Wien Energie. Многие граждане или "уже не могут себе позволить" эти энергоресурсы, или "находятся на пределе возможностей".

"И эксперты уже некоторое время предупреждают о надвигающихся отключениях электроэнергии и опасном дефиците газа и электричества этой зимой", — отметил экс-вице-канцлер в интервью РИА "Новости".

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Ранее Штрахе заявил, что введённые против России санкции куда сильнее навредили самой Европе, нежели россиянам, а отражается это сильнее всего на ценах.

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ТАСС / AP Photo / Michael Grube

Ирина Фальке

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