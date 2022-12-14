Бывший вице-канцлер Австрии предрёк опасный дефицит газа этой зимой

Бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе не исключает острый дефицит газа в стране этой зимой. Причины в том, что австрийские ПХГ не пополняются, а домохозяйства и люди сталкиваются с ростом стоимости газа и электроэнергии от венского оператора Wien Energie. Многие граждане или "уже не могут себе позволить" эти энергоресурсы, или "находятся на пределе возможностей".