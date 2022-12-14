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14 декабря, 19:12

Леонид Агутин раскрыл лайфхак, как пить сколько душе угодно в Новый год и избежать похмелья

<p>Леонид Агутин. Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев</p>

Леонид Агутин. Фото © ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Леонид и Николай Агутины раскрыли лайфхак, как пить сколько душе угодно в Новый год и избежать похмелья. Секрет кроется в отказе от слабоалкогольных напитков, что, кстати, не касается женщин.

"Не пейте слабоалкогольные — из пузырька. Девушек это, кстати, не касается — они в вас заходят, как будто так и было. Мужчинам — нельзя. Перед тем, как вы собрались идти отмечать, можно принять полтинничек прямо дома, если вы, конечно, не за рулём", сказал Леонид Агутин в ходе общения с журналистами на концерте "Наш Новый год".

После первых выпитых 50 грамм, что Агутины назвали "премедикацией", лучше подождать час, а разные виды выпивки смешивать категорически запрещается.

"Если к вечеру 1 января вы почувствуете страшную тягу к тому, чтобы продолжить, — не ограничивайте себя. Главное, позаботьтесь о том, чтобы компания у вас была хорошая. А вот на следующий день я уже пить не рекомендую — хватит!", говорят Агутины.

Если же похмелье всё же вас настигло и голова предательски болит, то, значит, вы всё-таки смешали напитки или один из них оказался некачественным, считают артисты. В этом случае нужно срочно поесть какой-нибудь жирный суп вроде борща или хаша. Также Агутин-младший признался, что, "как у настоящего алкаша", у него дома нет полноценного бара, однако имеется несколько ящиков напитков, в которых он разбирается и любит. Певец собирается праздники провести за работой — он выступит на нескольких площадках Москвы.

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Лайф рассказывал, как российские звёзды собираются провести Новый год. Певец SHAMAN, например, встретит бой курантов на сцене, а актёр Виктор Сухоруков проведёт праздник в родном Орехово-Зуево.

Матвей Шандрыголов

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