Супергерой Трамп пообещал важное объявление 15 декабря
Экс-президент Трамп в образе супергероя пообещал сделать важное объявление 15 декабря
Экс-президент США Дональд Трамп в образе супергероя пообещал сделать важное объявление 15 декабря. Видеообращение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.
"Америке нужен супергерой", — сказал Трамп.
В этот момент из глаз нарисованного политика исходили лучи света, он разорвал рубашку, под которой оказался красный рельефный костюм супергероя с синей буквой "Т".
Напомним, 16 ноября Трамп официально подтвердил намерение баллотироваться в президенты США в 2024 году. Сделал он это в специальном обращении к своим сторонникам в штате Флорида.
Кадр видео Дональда Трампа из соцсети Truth Social