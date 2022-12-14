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14 декабря, 19:11

Супергерой Трамп пообещал важное объявление 15 декабря

Экс-президент Трамп в образе супергероя пообещал сделать важное объявление 15 декабря

Экс-президент США Дональд Трамп в образе супергероя пообещал сделать важное объявление 15 декабря. Видеообращение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Америке нужен супергерой", — сказал Трамп.

В этот момент из глаз нарисованного политика исходили лучи света, он разорвал рубашку, под которой оказался красный рельефный костюм супергероя с синей буквой "Т".

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Напомним, 16 ноября Трамп официально подтвердил намерение баллотироваться в президенты США в 2024 году. Сделал он это в специальном обращении к своим сторонникам в штате Флорида.

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Кадр видео Дональда Трампа из соцсети Truth Social

Артур Лапсаков

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