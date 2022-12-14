Супергерой Трамп пообещал важное объявление 15 декабря

Экс-президент США Дональд Трамп в образе супергероя пообещал сделать важное объявление 15 декабря. Видеообращение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Америке нужен супергерой", — сказал Трамп.

В этот момент из глаз нарисованного политика исходили лучи света, он разорвал рубашку, под которой оказался красный рельефный костюм супергероя с синей буквой "Т".